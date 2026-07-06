La Fiscalía estatal de Nueva York recordó este lunes a los prestatarios de créditos estudiantiles inscritos en el plan federal SAVE (Plan de Ahorro en una Educación Valiosa) que éste finalizará pronto y les instó a buscar nuevas alternativas de pago que les resulten asequibles.

El SAVE es un plan de pago de préstamos asequible y basado en los ingresos que la Administración de Joe Biden puso en marcha a finales de 2023, tras el revés sufrido por su primer programa de condonación masiva de deuda estudiantil en el Tribunal Supremo.

El pasado 1 de julio, los beneficiarios del SAVE comenzaron a ser notificados sobre la posibilidad de elegir un plan de pago diferente en un plazo de 90 días, tras lo que serán transferidos a otro programa, probablemente el estándar, que puede ser más costoso porque no tiene en cuenta los ingresos, advirtió la fiscal, Letitia James.

PUBLICIDAD

“Los préstamos estudiantiles ya representan una carga considerable, y ningún neoyorquino debería verse obligado a aceptar un plan de pago costoso que no eligió. Los neoyorquinos inscritos en los planes SAVE deberían comenzar a buscar un plan de pago alternativo para anticiparse a esta transición”, indicó la fiscal en un comunicado.

En cumplimiento de una orden federal, el Departamento de Educación colocó en suspensión de pagos obligatoria a todos los inscritos en SAVE y se encamina a terminar el programa.

La Administración de Donald Trump anunció en diciembre de 2025 las medidas para poner fin al SAVE, y desde el pasado 1 de julio los gestores de préstamos han estado notificando a cada prestatario la fecha en que terminará esa suspensión de pagos obligatoria.

Anteriormente, a petición de varios estados republicanos, un tribunal de apelaciones bloqueó la aplicación de SAVE al considerar que el Departamento de Educación se había excedido al autorizar el gasto del plan de pagos, y el Supremo rechazó levantar ese bloqueo mientras se dirimía su legalidad.La fiscal James recordó que su oficina ofrece asesoramiento y orientación gratuitos sobre sus opciones de préstamos estudiantiles.