Para millones de personas, el pago mensual de los préstamos estudiantiles representa uno de los mayores compromisos financieros. No obstante, dependiendo del tipo de crédito y de la situación económica de cada prestatario, existen alternativas que pueden ayudar a disminuir la cuota mensual o reducir el costo total de la deuda.

Especialistas en finanzas personales recomiendan evaluar cuidadosamente las opciones disponibles antes de modificar las condiciones del préstamo, ya que algunas pueden generar ahorros importantes, mientras que otras implican renunciar a ciertos beneficios.

Aprovecha descuentos en la tasa de interés

Una de las formas más sencillas de ahorrar es inscribirse en el programa de pagos automáticos. Muchos préstamos estudiantiles federales y algunas entidades privadas ofrecen una reducción en la tasa de interés —generalmente de 0.25 puntos porcentuales— a quienes autorizan el débito automático de sus cuotas.

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Además, algunas instituciones financieras brindan descuentos adicionales a clientes que mantienen otros productos bancarios o que cumplen con un historial de pagos puntuales.

Aunque la reducción parezca modesta, un interés más bajo puede traducirse en un ahorro significativo durante toda la vida del préstamo.

Refinancia para obtener mejores condiciones

Otra alternativa es refinanciar la deuda mediante un nuevo préstamo con una tasa de interés más competitiva. Esta opción suele ser más conveniente para personas con préstamos privados o para quienes ya no necesitan las protecciones que ofrecen los préstamos federales.

Los prestatarios con buen historial crediticio y estabilidad laboral suelen tener mayores probabilidades de acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Sin embargo, los expertos advierten que refinanciar un préstamo federal significa perder de forma permanente beneficios como los planes de pago basados en ingresos, los periodos de aplazamiento y ciertos programas de condonación de deuda.

Contar con un codeudor

Quienes enfrentan tasas de interés elevadas debido a un historial crediticio limitado pueden considerar solicitar un préstamo con un codeudor que tenga una mejor calificación financiera.

Al compartir la responsabilidad del crédito, el riesgo para la entidad prestamista disminuye, lo que puede facilitar el acceso a una tasa de interés más baja.

Planes de pago según los ingresos

Los prestatarios con préstamos federales también pueden acogerse a los planes de pago basados en ingresos (IDR, por sus siglas en inglés), diseñados para ajustar la cuota mensual a la capacidad económica de cada persona.

En estos programas, el pago suele representar entre el 10% y el 20% del ingreso discrecional del prestatario, lo que puede aliviar considerablemente la carga financiera.

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Estos planes también extienden el plazo de pago hasta 20 o 25 años. Al concluir ese periodo, algunos prestatarios podrían ser elegibles para la condonación del saldo pendiente, aunque las normas y el tratamiento fiscal de ese beneficio pueden cambiar con el tiempo.

Evalúa cuál opción conviene más

Antes de modificar un préstamo estudiantil, especialistas recomiendan comparar las ventajas y desventajas de cada alternativa. Mientras algunas estrategias permiten reducir el pago mensual, otras pueden aumentar el costo total de los intereses a largo plazo.

La decisión dependerá de factores como el tipo de préstamo, los ingresos, el historial crediticio y las metas financieras de cada prestatario.