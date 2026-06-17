Especialistas del sector automotor señalaron que, al momento de adquirir un vehículo usado, las millas acumuladas es una referencia clave para conocer su nivel de desgaste.

Aunque no existe una cifra universal aplicable a todos los modelos, los expertos coinciden en que un automóvil que supera las 12,000 millas recorridos por año puede representar un mayor riesgo de futuras reparaciones y gastos de mantenimiento.

¿Cuántas millas recorre un carro por año?

Según información difundida por la plataforma Kavak México, el promedio anual de millas depende de aspectos como el tamaño de la ciudad y la frecuencia de uso.

En grandes centros urbanos, donde los desplazamientos suelen ser más extensos, un automóvil puede recorrer entre unas 9,300 a 12,000 millas por año.

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En ciudades más pequeñas, el promedio suele ubicarse cerca de aproximadamente 6,200 millas anuales, e incluso puede ser menor cuando el vehículo se utiliza de manera esporádica.

Los autos destinados al uso cotidiano, como traslados laborales o viajes frecuentes, suelen acumular entre 9,300 y 16,800 millas por año. En contraste, los vehículos utilizados ocasionalmente registran cifras inferiores.

La relación entre kilometraje y antigüedad

La aseguradora BBVA México indicó que un vehículo con cuatro años de antigüedad y entre 37,000 y 67,000 millas acumuladas puede considerarse dentro de parámetros normales de uso.

No obstante, los especialistas recomiendan analizar si las millas son coherentes con la edad del vehículo. Un automóvil que registra muchas más millas de los esperados para su antigüedad podría presentar un desgaste acelerado en componentes clave como el motor, la transmisión o la suspensión.

Qué se considera ideal

Los expertos señalan que un rango de entre 6,200 y 9,300 millas por año es considerado ideal al evaluar la compra de un vehículo usado, ya que refleja un nivel de utilización equilibrado.

Por debajo de las 5,000 millas anuales, el desgaste suele ser menor, aunque largos períodos de inactividad también pueden afectar elementos como la batería, los neumáticos y los fluidos del vehículo.

En cambio, cuando el promedio supera las 12,000 millas por año, los especialistas advierten que el desgaste puede ser significativamente mayor.