Más de 150 dueños de negocios de todo Puerto Rico se reunieron en el Hotel The Royal Sonesta, en San Juan, para participar en la edición más reciente de “Negocio por Diseño Súper Day”, un evento de desarrollo empresarial enfocado en liderazgo, claridad estratégica y cultura organizacional.

La jornada fue dirigida por la reconocida conferencista y mentora de negocios Suz Amaro, creadora de la filosofía y ecosistema Vivesmart, quien regresó a Puerto Rico tras su visita en 2024. Su regreso “marcó un nuevo capítulo de conexión y crecimiento para la comunidad empresarial local, con un mensaje contundente: dejar atrás el piloto automático y comenzar a liderar los negocios —y la vida— por diseño”, según declara el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

“Esto no fue un evento más. Fue una pausa poderosa para que cada líder pudiera mirar su negocio con nuevos ojos, reenfocar su cierre de año y tomar decisiones que los acerquen a los resultados que sí desean lograr”, expresó en el escrito Suz Amaro.

El evento también contó con la participación de empresarios que ya implementan la filosofía Vivesmart en sus organizaciones, entre ellos Zuleika Prado y el Dr. Santiago Coste, reconocido gastroenterólogo, quienes recientemente lanzaron su propia “Cooltura por Diseño” junto a sus equipos, así como Glory Avilés, dueña de Molécula Salón en The Mall of San Juan, y Belkys Pérez, cofundadora de Puerto Rico Helitours.

Por otro lado, los asistentes destacaron el alto valor del contenido de “Negocio por Diseño Súper Day”, la energía transformadora del espacio y la claridad con la que salieron para liderar los próximos pasos en sus negocios, según afirma la comunicación escrita. “Con esta experiencia, Vivesmart reafirma su compromiso de continuar impulsando el liderazgo empresarial en Puerto Rico y en toda la región”, agrega.

Sobre Suz Amaro

Suz Amaro es conferencista internacional, autora y mentora de dueños de negocios y líderes que buscan crear una vida y empresa alineadas con propósito, productividad y bienestar. Es la creadora de la filosofía Vivesmart, un enfoque que ayuda a los empresarios a desarrollar su mejor versión y diseñar un negocio acorde a su estilo de vida ideal.

Suz fue seleccionada por la revista “SUCCESS” dentro de la lista “SUCCESS 125”, que reconoce a las personalidades más influyentes comprometidas con la autenticidad, la educación continua y el impacto positivo en el mundo empresarial.

Por otro lado, Vivesmart es una de las empresas de mentoría y desarrollo empresarial de mayor crecimiento en el sudeste de Estados Unidos. Actualmente, cuenta con miembros y líderes en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica y diversos estados de Estados Unidos.