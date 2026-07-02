En conmemoración de la fecha en que Don Felipe Pérez Valentín abrió el primer restaurante El Mesón en Aguadilla, un 4 de julio de 1972, El Mesón Sándwiches anunció el lanzamiento del “Vaso Aguadillano”, una pieza promocional inspirada en las playas, paisajes y atractivos turísticos del pueblo donde nació la cadena puertorriqueña de restaurantes.

El vaso, desarrollado en colaboración con el Municipio de Aguadilla, estará disponible a partir del sábado, 4 de julio, en los restaurantes de Aguadilla Borinquen y Aguadilla Mall. La pieza se ofrecerá gratis (mientras dure), al ordenar un sándwich en Combo.

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Gil Pérez Grajales, presidente de El Mesón Sándwiches, destacó que el lanzamiento tiene un significado especial para la empresa, ya que une su historia con el pueblo que la vio nacer hace más de cinco décadas.

“En Aguadilla mi padre abrió el primer Mesón, un 4 de julio de 1972. Por eso, en esta fecha tan especial para nuestra historia, queremos honrar al pueblo de Aguadilla con este bonito vaso que desarrollamos junto al Municipio”, expresó Pérez Grajales.

El primer ejecutivo municipal de Aguadilla, Julio Roldán expresó su alegría con la iniciativa de elaborar un vaso conmemorativo de uno de los comercios más importantes del país como lo es el Mesón Sándwiches, cuyo origen surgió de la mente de un gran visionario aguadillano Don Felipe Perez Valentin.

“Para cada aguadillano mencionar el Mesón es mencionar a nuestro pueblo, fue Aguadilla donde se originó una de las cadenas más sólidas de comida rápida en Puerto Rico y fuera del país. Este vaso se convertirá sin duda alguna en una pieza de colección para cada aguadillano y para quienes nos visiten en nuestra ciudad de encantos”, señaló Roldan Concepcion, en declaraciones escritas.

La imagen del “Vaso Aguadillano” integra elementos representativos del municipio y puntos de interés turístico como la playa Crashboat, Las Ruinas y El Muelle de Azúcar, entre otros. La pieza busca resaltar la belleza natural, la identidad cultural y el valor recreativo de Aguadilla, al tiempo que invita a residentes y visitantes a redescubrir algunos de los lugares más emblemáticos del pueblo.

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José Robles, director de Turismo, Arte y Cultura del Municipio de Aguadilla, agradeció la iniciativa y resaltó su valor como herramienta de promoción turística y orgullo comunitario.

“Este vaso destaca algunos de los lugares más emblemáticos de Aguadilla, especialmente aquellos de interés turístico. Esperamos que despierte la curiosidad de nuestros visitantes y, al mismo tiempo, refuerce el orgullo de quienes llaman a Aguadilla su hogar. Agradecemos a El Mesón Sándwiches y a su presidente por esta gran iniciativa”, indicó Robles, en un comunicado de prensa.

Con esta colaboración, El Mesón Sándwiches reafirma su vínculo histórico con Aguadilla y celebra el legado de una empresa puertorriqueña que comenzó en el oeste de Puerto Rico y que, más de cinco décadas después, continúa sirviendo a generaciones de clientes dentro y fuera de la isla.