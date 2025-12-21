El premio mayor del Powerball volvió a dispararse hasta una cifra histórica luego de que ningún boleto acertara todos los números en el sorteo celebrado la noche del sábado.

El jackpot ahora asciende a 1,600 millones de dólares, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la lotería.

Los números ganadores del sorteo del sábado fueron 4, 5, 28, 52 y 69, con el bolo rojo 20.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, se vendieron boletos ganadores de 1 millón de dólares en ocho estados, entre ellos Florida, Massachusetts y Ohio.

En Puerto Rico, la suerte también se hizo sentir, con más de 50 premios de 300 dólares, además de otros boletos premiados con 100 dólares.

El próximo sorteo del Powerball será este próximo lunes, 22 de diciembre. El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Los ganadores de Powerballtienen180 días para reclamar sus premiosantes de que caduquen.