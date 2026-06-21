El boleto premiado ayer con $100,000 del sorteo Powerball con Power Play fue vendido en el municipio de Isabela, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Según informó Hernández Olivo a través de declaraciones escritas, la jugada ganadora fue realizada de manera manual y el boleto fue adquirido en Super Farmacia Rebeca Inc., en dicho municipio.

El premio forma parte de los múltiples juegos que ofrece la Lotería Electrónica, entre ellos Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash, Powerball y los juegos instantáneos, disponibles en todos los terminales de venta autorizados alrededor de la Isla.

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Nadie se llevó el premio mayor del Powerball, por lo que el bote continúa acumulándose y asciende ahora a $312 millones, con un premio en efectivo de $141 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.