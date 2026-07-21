La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, reveló que tres premios de $50,000 del sorteo de Powerball mediante la modalidad Doble Play fueron vendidos en los municipios de Bayamón, Aguadilla y Cidra.

Según indicó la funcionaria mediante un comunicado de prensa, el primer premio correspondió a una jugada manual vendida en TO GO Stores #53 Bayamón, en Bayamón.

El segundo premio fue ganado mediante una jugada automática vendida en CUMAN Fuel Inc., en Aguadilla. Mientras, el tercer premio también correspondió a una jugada automática vendida en Colmado Tu Amigo, en Cidra.

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“Nos llena de satisfacción que estos sorteos continúen llevando premios a distintos municipios de Puerto Rico. Felicitamos a todos los ganadores e invitamos a los jugadores a verificar sus boletos, ya que cada sorteo representa una nueva oportunidad para ganar y seguir apoyando los programas e iniciativas que se benefician de los recaudos de la Lotería de Puerto Rico”, expresó Hernández Olivo.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.