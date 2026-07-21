La suerte volvió a sonreír en Puerto Rico. El sorteo del Powerball de la noche del lunes dejó tres ganadores de $50,000, según informó la Lotería de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal oficial de la lotería estadounidense, las tres jugadas ganadoras correspondieron al sorteo Double Play. Los números ganadores fueron 15, 21, 39, 54 y 67, con el bolo rojo 7.

Además de los premios de $50,000; se registraron varios boletos vendidos con premios de $500.

Premios del Doble Play en Puerto Rico para el 20 de julio. ( Fotocaptura )

Mientras, nadie acertó los números del premio mayor en el sorteo principal de Powerball, por lo que el acumulado aumentó a $545 millones. Quien resulte ganador podrá optar por un pago único en efectivo de aproximadamente $242 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.