Un boleto vendido en San Germán acertó el premio mayor de $570,000 del sorteo de Loto Cash celebrado la noche del lunes, informó el Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Según comunicó por escrito la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, el boleto ganador se vendió en San Germán Service Station 3, ubicado en ese municipio.

Tras el acierto, el jackpot de Loto Cash se reinició en $500,000 para el próximo sorteo, mientras que la Revancha quedó en $260,000.

La jornada también dejó otros premios importantes. En el sorteo de Powerball, tres jugadas ganadoras obtuvieron premios de $50,000 en los municipios de Bayamón, Aguadilla y Cidra.

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“Nos llena de satisfacción que estos sorteos continúen llevando premios a distintos municipios de Puerto Rico. Felicitamos a todos los ganadores e invitamos a los jugadores a verificar sus boletos, ya que cada sorteo representa una nueva oportunidad para ganar y seguir apoyando los programas e iniciativas que se benefician de los recaudos de la Lotería de Puerto Rico”, expresó Hernández Olivo.

El próximo sorteo de Powerball y Loto Cash se celebrará este miércoles, 22 de julio.