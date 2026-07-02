El sorteo de Loto Cash celebrado el miércoles, 1 de julio, dejó un nuevo ganador del jackpot de $860,000, informó hoy la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

La jugada ganadora fue una selección automática y se vendió en Farmacia San Antonio, ubicada en el municipio de Aguada.

“Felicitamos al afortunado ganador de este importante premio y nos alegra que la suerte haya llegado al municipio de Aguada. Le recomendamos firmar el dorso del boleto, conservarlo en un lugar seguro y visitar nuestras oficinas de la Lotería Electrónica para reclamar su premio. Agradecemos, además, a todos los jugadores que continúan respaldando nuestros juegos y contribuyendo a iniciativas de gran impacto para Puerto Rico”, expresó Hernández Olivo en un comunicado.

La secretaria auxiliar también exhortó a todos los jugadores a verificar sus boletos, ya que además del premio mayor podrían existir otros premios correspondientes al mismo sorteo que aún no hayan sido reclamados.

Tras este acierto, el jackpot de Loto Cash reinicia con la cantidad de $500,000 para el próximo sorteo y con la Revancha en $220,000.