Una jugada automática realizada en la Farmacia San Martín, ubicada en Manatí, logró que un ciudadano se convirtiera en el nuevo ganador del Loto Cash.

El premio, según informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico en comunicado de prensa, fue de $1,595,000.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería Electrónica, Heidi Hernández Olivo, felicitó al ganador y destacó que la suerte continúa recorriendo toda la Isla.

“Nos llena de gran satisfacción anunciar un nuevo millonario ganador de Loto Cash y felicitar a este jugador afortunado por el gran premio. Historias como esta demuestran cómo la suerte sigue llegando a distintos pueblos de Puerto Rico, brindando oportunidades y alegrías a nuestra gente”, expresó Hernández Olivo.

PUBLICIDAD

Comentó que el Loto Cash, que se sortea los lunes, miércoles y viernes, continúa consolidándose como uno de los juegos favoritos de los jugadores. Destacó que sus ventas aportan al desarrollo de importantes programas y servicios en beneficio del pueblo puertorriqueño.

Según la página cibernética de la Lotería Electrónica, el “Loto Cash se juega con menos bolos en la tómbola, por lo que también es más fácil ganar. Este juego tiene nueve categorías de premios y la probabilidad de ganar cualquier premio es ahora de una en 8.9″.

La Lotería exhorta a los jugadores a validar sus boletos y a jugar siempre de manera responsable.