Si se acaban los dulces antes de que termine el trick-or-treat de Halloween el próximo sábado, los puertorriqueños no tienen problemas en avanzar para hacer un nuevo pedido de golosinas que lleguen directo a sus hogares.

Según datos de Uber Eats correspondientes a Halloween de 2025, el chocolate fue el dulce más pedido en Puerto Rico. Mientras las órdenes de bolsas de dulces surtidos se triplicaron frente al promedio de las cuatro semanas anteriores.

Pero si el antojo es menos dulce, por ejemplo, en la categoría de restaurantes, la pizza fue la más solicitada a través de la app durante esta temporada.

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Las órdenes de popcorn aumentaron cerca de 20%. ( Suministrada )

“Celebraciones como Halloween reúnen a familiares y amigos, y siempre puede surgir algo que hace falta: más dulces para repartir, snacks o comida para los invitados. Queremos que Uber Eats sea ese aliado que les permita conseguir lo que necesitan y seguir disfrutando del momento”, expresó Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones para Uber Eats en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe.

La actividad también aumenta el día de la celebración, tomando como referencia el 31 de octubre de 2025, las órdenes en Uber Eats en Puerto Rico crecieron 25% en comparación con la misma fecha de 2024.

Otras tendencias de pedidos que se destacaron:

Las mini barras de chocolate, los chocolates surtidos y las barras de chocolate crocante encabezaron la lista de los chocolates más ordenados.

Las órdenes de popcorn aumentaron cerca de 20%.

Los pedidos con soft candies y las gummies registraron crecimientos de más de 10%.

y las registraron crecimientos de más de 10%. Pizza, hamburgues, café y té, pollo y postres estuvieron entre las categorías de restaurantes más solicitadas.

“Ya sea para completar los preparativos o resolver un pedido de último momento, buscamos que las personas puedan dedicar más tiempo a compartir y menos a salir a buscar lo que falta”, añadió Jadue.