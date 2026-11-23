En momentos en que muchas personas comienzan a planificar sus viajes para la temporada navideña y los próximos meses, Ferries del Caribe anunció una oferta especial de Black Friday que permitirá moverse entre Puerto Rico y República Dominicana por una tarifa desde $209 por persona, ida y vuelta, en fechas seleccionadas.

La promoción estará disponible desde este miércoles, 25 de noviembre al Black Friday (27 de noviembre). Asimismo, la empresa ofrecerá nuevamente la tarifa especial durante el lunes, 30 de noviembre, como parte de su iniciativa de Cyber Monday, así como otros paquetes. Ambas promociones estarán sujetas a las fechas de viaje disponibles y a las condiciones aplicables.

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La iniciativa también incluye el pasaje, camarote, traslados terrestres y estadías en hoteles todo incluido, para quienes prefieren organizar sus vacaciones mediante una experiencia integrada.

Ferries del Caribe ( Suministrada )

Experiencia de viaje distinta

Más allá de conectar a Puerto Rico con República Dominicana, Ferries del Caribe ofrece una experiencia de viaje que permite disfrutar del trayecto como parte de las vacaciones.

A bordo, los pasajeros tienen acceso a restaurantes, bares, música en vivo, karaoke y espectáculos de baile y comedia, además de servicios de salón de belleza y spa y espacios de entretenimiento para niños.

Esta modalidad de viaje también representa una alternativa para quienes prefieren evitar los procesos habituales de los aeropuertos, como las filas de seguridad y las restricciones de equipaje.

Entre sus ventajas se encuentra la posibilidad de transportar hasta tres maletas gratis, además del equipaje de mano (carry-on), sujeto a las condiciones del servicio.

La transportación marítima ofrece, además, la flexibilidad de llevar un vehículo y la posibilidad de viajar con mascotas en el camarote, de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa.

Como parte de las ofertas de temporada, Ferries del Caribe también pondrá a disposición de los viajeros paquetes que incluyen pasaje ida y vuelta en camarote y estadía en hoteles todo incluido. Esta opción permite coordinar distintos componentes del viaje en una sola alternativa, tanto para quienes visitan República Dominicana como para quienes planifican trasladarse desde ese destino hacia Puerto Rico.

Las ofertas de Black Friday y Cyber Monday representan una oportunidad para adelantar la planificación de viajes familiares, visitas a seres queridos y escapadas entre ambos destinos, aprovechando las alternativas que ofrece la conexión marítima.

Durante los días de la promoción, las oficinas de servicio al cliente operarán en el siguiente horario: