Ford Motor Company anunció que llamará a revisión 148,663 vehículos Mustang, por un problema en el sistema eléctrico que podría provocar que los autos pierdan potencia o provocar la interrupción de las luces delanteras, lo que podría provocar accidentes.

Según informó CBS News, la Administración Nacional de Seguridad en el Tránsito y las Autopistas (NHTSA por sus siglas en inglés) indicó que la revisión se debe a un problema con el cableado eléctrico en ciertos modelos Mustang que podría provocar que el vehículo pierda propulsión, o interrumpir el funcionamiento de sistemas como las luces delanteras, los limpiaparabrisas, el aire acondicionado o el abanico de enfriamiento del motor.

PUBLICIDAD

El llamado a revisión incluye los vehículos Ford Mustang de los años 2024 al 2026, que fueron fabricados entre el siete de septiembre del 2022 y el 9 de junio del 2026. Según la NHTSA, se anticipa que el 1% de los vehículos llamados a revisión presente el defecto.

Las notificaciones a los propietarios de los vehículos defectuosos comenzaron a emitirse el lunes y se espera que reciban otra notificación una vez haya una solución al problema, a partir de marzo del 2027.

Los conductores podrán llevar sus vehículos a los concesionarios Ford o Lincoln para la reparación del defecto de forma gratuita, de acuerdo con el aviso de revisión 26V547 emitido por la NHTSA, y el 26C40 de Ford Motors.