Unos 850,000 vehículos de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram de los años 2026 y 2027 han sido llamados a revisión, anunció el fabricante automotriz Stellantis, informó CBS News.

Según se informó, el llamado a revisión responde a un problema con la programación de la cámara de visión trasera, que puede afectar el funcionamiento de esta. Hasta el momento, según Stellantis, no se han reportado accidentes o lesiones relacionadas al fallo de la cámara.

La empresa indicó que también se han llamado a revisión 107 mil vehículos en otros mercados, fuera de los Estados Unidos.

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Entre los vehículos afectados se encuentran las minivan Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid y Voyager, del 2026 y 2027, Jeeps Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L y Wrangler del 2026, pick ups Ram 1500 y 2500, vans ProMaster y Promaster eléctricas del 2026.

Stellantis indicó que los vehículos afectados recibirán una actualización de software inalámbrica para corregir el problema.

Mientas el problema se resuelte, Stellantis recomendó a los conductores utilizar los espejos retrovisores, laterales y mantenerse atentos al entorno del vehículo al em[render la marcha en reversa.