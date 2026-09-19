La Comisión Federal de Comercio (FTC) le impuso una sanción de $250 millones a la empresa de mercadeo multinivel Amway Corp y dos de sus afiliadas, World Wide Group LLC (WWG) y Leadership Team Development Inc. (LTD), luego que el estado de Washington presentara una acusación contra esa empresa por prácticas desleales y engañosas, según informó la FTC en su portal.

De acuerdo con las alegaciones de la FTC y el estado de Washington contra la empresa, una de las mayores del mercadeo multinivel en Estados Unidos, Amway y sus afiliadas se valen de tácticas engañosas y desleales, como afirmaciones falsas sobre las ganancias probables, para incentivar y presionar a las personas afiliadas a la empresa (denominados ‘propietarios de negocios independientes o IBO, por sus siglas en inglés) a comprar productos de Amway que no desean y que terminan siendo difíciles de vender.

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También se alega que Amway y sus filiales instruyen engañosamente a los IBO para que reporten falsamente la venta de productos que en realidad no vendieron, con el fin de crear la apariencia de que la oportunidad de Amway gira en torno a la venta de productos en lugar de intentar reclutar nuevos IBO para que compren productos de Amway.

“Amway y sus filiales engañaron a los trabajadores potenciales con afirmaciones falsas sobre las ganancias y luego los presionaron para comprar productos de Amway que era poco probable que pudieran vender”, afirmó Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “La acción de hoy deja claro que la FTC no tolerará que ninguna empresa engañe a los trabajadores, ya sea mediante afirmaciones engañosas sobre ganancias o promoviendo reportes de ventas falsas para hacer que las oportunidades de venta directa o marketing multinivel parezcan atractivas para los consumidores”.

La FTC indicó que la compensación monetaria impuesta Amway y sus filiales en virtud de la orden propuesta, representa la mayor recuperación monetaria obtenida en una acción de la FTC contra una empresa de marketing multinivel. El organismo añadió que casi la totalidad de la misma se utilizará como reparación para los consumidores perjudicados por las tácticas presuntamente engañosas de Amway y sus filiales.

Amway ofrece una oportunidad de ganar dinero que, según afirma, brinda a los IBO la oportunidad de poseer y operar su propio negocio vendiendo una variedad de productos de consumo que van desde suplementos nutricionales hasta bebidas energéticas y productos de salud y belleza.

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WWG y LTD son dos de los grupos “proveedores aprobados” más grandes de Amway que reclutan personas para unirse a Amway como IBO. Tanto WWG como LTD venden materiales y servicios de capacitación a los IBO que presuntamente se comercializan como esenciales para convertirse en un IBO exitoso de Amway. Sin embargo, en estas capacitaciones, estos grupos instruyen a los IBO a comprar una cantidad fija de productos cada mes, independientemente de si pueden venderlos o si los quieren para sí mismos, y a enfocar su tiempo en intentar reclutar a otros para duplicar ese comportamiento, de acuerdo con las alegaciones de la FTC y el estado de Washington. Como resultado, se alega, Amway, WWG y LTD, establecieron un sistema desleal e ilegal para presionar a los IBO a comprar productos de Amway por razones ajenas a la demanda real de los mismos.

Además de la enorme multa, la FTC también le ordena a Amway y sus afiliados modificar sus prácticas para desalentar el obligar a los IBO a comprar productos que no pueden vender, incentivar la transparencia y reducir las comisiones que se le pagan a los reclutadores cuando los IBO no logran vender los productos que compran, entre otras.

La multa impuesta por la FTC debe ser ratificada por un juez federal para que sea final y firme.