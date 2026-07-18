La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el recogido de las sandalias para niños Cat & Jack, vendidas por las tiendas Target, por posible riego de asfixia o muerte.

La CSPC detalló que las sandalias en cuestión, tienen dos correas color marrón claro y hebillas doradas con perlas plásticas en sus bordes. Hasta el momento se han reportado 23 incidentes en los que las perlas se han desprendido de las sandalias, aunque hasta la fecha no se han reportado niños heridos ni fatalidades asociadas al producto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la empresa ha anunciado el recogido de las sandalias manufacturadas en Cambodia, ante la posibilidad de que un niño pueda echarse una de estas perlas a la boca y ahogarse con ellas. Target informó que las sandalias involucradas en el recogido son las sandalias de los tamaños 5T al 12T y tienen impresa la marca Cat & Jack en la parte inferior de la suela. Las sandalias se vendieron en todas las tiendas Target de Estados Unidos entre enero y mayo de este año.

Se le pide a los consumidores dejar de usar el producto inmediatamente y mantenerlos donde los niños no puedan tener contacto con el mismo. Target solicitará la devolución de las sandalias para emitir un reembolso del costo total a los consumidores afectados. Aquellos consumidores que prefieran devolverlas por correo, deben solicitar una etiqueta de correo prepagada para enviarlas.

Para más información, puede comunicarse a la línea libre de costo de Target, al 800=591=3869, entre las 7 a.m. y las 10 p.m., horario del centro de Estados Unidos o visitar la sección de “Recalls” de la página www.target.com.

De otra parte, la USPC también anunció el recogido de las taburetes para niños SDADI Kitchen Step Stools. Se informó que el artículo, vendido en Amazon, Walmart.com, Target.com y BestBuy.com entre abril del 2024 y septiembre del 2025, representa un riesgo de lesiones graves, y hasta la muerte para niños.

Unos ocho incidentes que involucran el taburete SDADI Kitchen Step Stools se han reportado hasta la fecha, en los que al menos cuatro niños han resultado heridos. ( CSPC )

La CSPC explicó que al usar el aparato, para alcanzar topes de cocina, por ejemplo, los niños corren riesgo de caer e incluso quedar atrapados en el taburete. " Los taburetes de torre retirados del mercado pueden colapsar o volcarse durante su uso, y el torso de un niño puede pasar por las aberturas de los lados delantero y trasero, lo que supone un riesgo de lesiones graves e incluso la muerte debido a los peligros de vuelco, caída y atrapamiento", lee la alerta emitida por la CSPC. Hasta el momento, el importador del producto, Yiwushi Bihe, ha recibido ocho reportes de incidentes en cuatro de los cuales, los menores han resultado con heridas tales como rasguños, cortaduras y moretones.