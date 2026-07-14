El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) publicó hoy una nueva actualización sobre los precios de la gasolina en Puerto Rico, en medio de las fluctuaciones en el costo del combustible en la Isla.

El precio de la gasolina regular debe rondar entre los $0.99 y $1.06 por litro, la premium entre $1.13 y $1.24, y el diésel entre $1.15 y $1.27.

Precios promedio de la gasolina al detal para el 14 de julio de 2026. ( DACO )

Los precios de los combustibles se han disparado debido al conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial.