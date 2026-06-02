El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) publicó hoy una nueva actualización sobre los precios de la gasolina en Puerto Rico, en medio de las fluctuaciones en el costo del combustible en la Isla.

El precio de la gasolina regular debe rondar entre $1.05 y $1.10 por litro, la premium entre $1.17 y $1.28, y el diésel entre $1.20 y $1.29.

Precio de la gasolina el 2 de junio de 2026, según DACO.
Precio de la gasolina el 2 de junio de 2026, según DACO. (Captura)

Los precios de los combustibles se han disparado debido al conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial.

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Precio de la gasolina en diferentes gasolineras de Puerto Rico el 2 de junio de 2026, según DACO.
Precio de la gasolina en diferentes gasolineras de Puerto Rico el 2 de junio de 2026, según DACO. (Captura)
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