El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) publicó hoy una nueva actualización sobre los precios de la gasolina en Puerto Rico, en medio de las fluctuaciones en el costo del combustible en la Isla.

El precio de la gasolina regular debe rondar entre 107.7 a 111.7, la gasolina premium entre 115.7 a 128.7 y el diésel entre 119.7 a 128.7.

Precios de gasolina en bomba hoy, 29 de mayo de 2026, según el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Precios de gasolina en bomba hoy, 29 de mayo de 2026, según el Departamento de Asuntos del Consumidor. (DACO)
Precios en bomba por marca hoy, 29 de mayo de 2026, según el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Precios en bomba por marca hoy, 29 de mayo de 2026, según el Departamento de Asuntos del Consumidor. (DACO)

Los precios de los combustibles se han disparado debido al conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial.

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