El premio mayor del Powerball asciende a $635 millones para el sorteo de esta noche, miércoles 21 de octubre, luego de que no hubiera un ganador del premio principal en el sorteo anterior.

Quienes acierten los seis números ganadores podrán escoger entre recibir el premio mediante 30 pagos anuales o aceptar un pago único estimado en $267.5 millones, antes de las retenciones contributivas.

El sorteo está programado para las 10:59 p.m., hora del este. Los resultados se publicarán una vez concluya el sorteo.

Para participar, el boleto regular cuesta $2, pero el jugador puede pagar $3 o $4 si desea añadir otras modalidades. Debe seleccionar cinco números del 1 al 69 y un bolo rojo del 1 al 26. Por un costo adicional, Power Play permite multiplicar ciertos premios secundarios, mientras que Double Play ofrece una segunda oportunidad de ganar premios de hasta $10 millones.

En Puerto Rico, un boleto ganó $50,000 en el sorteo del sábado 17 de octubre. Además, la isla ha registrado anteriormente premios de $2 millones en el Powerball.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Reino Unido. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados.