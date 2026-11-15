Justo en el inicio de la temporada festiva, H&M abrirá otra tienda en Puerto Rico.

La cita será este jueves, 19 de noviembre a las 11:00 de la mañana en Plaza del Caribe en Ponce, lo que representa la tercera tienda en Puerto Rico.

La administración de H&M ha informado a través de pautas publicitarias que el evento de apertura contará con obsequios para los clientes que asistan, como giveaway de tarjetas de regalo.

“¡Las primeras 150 personas en la fila podrán recibir una tarjeta de regalo de hasta $200!”, se informó.Para la ocasión, habrá música de Dj para disfrutar de éxitos mientras los clientes e invitados exploran la tienda.

La apertura coincide con los 10 años de la marca en Puerto Rico.