Los clientes de la tienda Pep Boys en Plaza del Sol se encuentran con un establecimiento remozado luego de que la empresa de servicios automotrices completara su renovación.

El centro cuenta ahora con una fachada modernizada y un área de recepción actualizada con una sala de espera más amplia, diseñadas para agilizar la experiencia de servicio y hacer que cada visita sea más cómoda y conveniente.

“Durante los pasados dos años hemos invertido significativamente en nuestras operaciones en Puerto Rico, y esperamos continuar siendo parte de las comunidades a las que servimos por muchos años más”, expresó por escrito Patricia Sanchez, gerente de Mercadeo de Pep Boys en Puerto Rico.

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“Puerto Rico es más que un mercado para nosotros. Es el hogar de nuestros empleados, nuestros clientes y nuestra familia de Pep Boys, y nos llena de orgullo servir a esta isla. Nuestro compromiso es de corazón y llegó para quedarse. Estamos aquí a largo plazo y nos entusiasma muchísimo el futuro que estamos construyendo juntos”, expresó, por su parte, Josué Rivera- Nieves, director de Mercado de Pep Boys en Puerto Rico.

Plaza del Sol es el primer proyecto completado como parte del plan de Pep Boys para modernizar algunos de sus centros de servicio en Puerto Rico. También se planifican renovaciones en Altamira, Trujillo Alto, Hatillo y Humacao.