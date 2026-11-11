Eran carros grandes, ruidosos, rudos, muy poco sofisticados y con unos motores tan inmensos en tamaño, potencia y velocidad que se tragaban la gasolina. Suena a una lista de defectos, pero no; todo eso era precisamente su encanto.

Estas eran las “cualidades” del típico muscle car, aquellos ardientes automóviles que se apoderaron de las calles allá para la década de los 60.

El término, aunque no se sabe quién lo inventó, no les podía caer mejor. Con “muscle” o “músculo”, uno se imagina al típico fortachón de limitado IQ y estos carros eran eso mismo: sumamente potentes, pero sin refinamiento o buenos modales. Eran mollero solamente.

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Existen opiniones encontradas en cuanto a cuál automóvil fue verdaderamente el primer muscle car. Hay quienes dicen que fue el Chrysler C300 de 1955. Otros van más atrás y afirman que fue el Oldsmobile 88 de 1949.

Ambos eran carros muy potentes y los dos tienen su legado, pero solamente eso. Nunca fueron una chispa que encendiera una revolución. No fueron los precursores de un movimiento ni definieron sus respectivas épocas. Esas cualidades sí las tuvo un carro que salió en 1964: el Pontiac GTO.

La creación de Pontiac GTO fue producto de una rebeldía casi descarada. Para ese entonces, el presidente de Pontiac era John Z. DeLorean, el mismo que décadas más tarde intentaría fabricar en Puerto Rico el clásico carro de acero inoxidable y puertas tipo alas de gaviota que coprotagonizó la trilogía de Back to the Future (finalmente lo fabricó en Irlanda del Norte). La rebeldía estuvo en que para esos días General Motors (compañía matriz de Pontiac) les impuso una estricta prohibición a todas sus marcas de instalar como equipo estándar motores que sobrepasaran las 330 pulgadas cúbicas (5.4 litros) en autos medianos o intermedios.

Fíjense que aquí el término clave es “como equipo estándar”. Pues tal y como hacen los abogados, DeLorean le vio el tecnicismo al asunto. La orden especificaba que esos monstruosos motores no podían ser instalados como equipo estándar… pero tampoco prohibía que fueran ofrecidos como una opción.

Pontiac GTO 1966 ( Suministrada )

Como todo rebelde, DeLorean tomó el riesgo sabiendo muy bien que las repercusiones que le caerían encima serían severas. Así que para el año modelo de 1964 en el listado de opciones del modelo mediano Pontiac Tempest aparecieron dos descomunales motores, de 389 pulgadas cúbicas (6.4 litros); uno con 348 caballos de fuerza y el otro, con 325.

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¿El nombre de esa opción? GTO. Dos cosas fueron instantáneas: furor en el mercado por el nuevo modelo mediano con motor gigante y rabia en las altas esferas de GM. Se habló de botar a DeLorean de inmediato, pero la decisión más rápida fue la de añadir la palabra “opcional” a la prohibición original. Es decir, cero motores de más de 300 pulgadas cúbicas en carros medianos o intermedios ni como equipo estándar ni como una opción. Fue la sentencia de muerte para el GTO.Pero lo que hizo esto fue virarles la tortilla a los ejecutivos. Tan pronto salió la noticia de que la opción GTO sería cancelada, muchísimas personas se apresuraron a comprar el modelo antes de su cese de producción. La demanda en los dealers de Pontiac creció de tal manera, que a los ejecutivos no les quedó más remedio que reversar su propia prohibición.

El éxito del GTO fue tan fenomenal que de inmediato surgieron decenas de imitadores de todas las marcas americanas, incluso de la misma General Motors.

Todas crearon sus propios carros medianos con motores gigantes y esto cambió el panorama automotriz de Estados Unidos.

Por sí solo, el GTO creó un nuevo tipo de automóvil y todo un nuevo mercado. Con su éxito, no solo estableció el género de los muscle cars, sino que, como resultado, marcó toda una era.

Tal y como lo hicieron durante la década de los 50 los carros con aletas, toneladas de cromo y colores pastel, los muscle cars definieron la tumultuosa década de los 60.Y todo por la acción desafiante de un rebelde.