Luego de una exitosa primera generación que la convirtió en uno de los modelos más importantes de Kia en Puerto Rico, la SUV compacta Seltos acaba de estrenar un nuevo diseño.

Su lanzamiento oficial fue el pasado jueves y desde entonces ya está disponible en toda la red de concesionarios de la marca.

Rediseñada por completo, esta Seltos de segunda generación estrena estilo y apariencia que derivan de otro modelo importante de Kia que también acaba de pasar por su propia transformación generacional: la SUV grande Telluride.

De hecho, la llegada a la Isla del nuevo modelo de segunda generación de la Telluride ha sido casi simultáneo con el de la Seltos e igualmente ya está disponible para los consumidores.

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Ambas tienen un diseño frontal en el que predomina una gran parrilla negra flanqueada en cada esquina por luces LED verticales.

Ya en la parte trasera, cada una adquiere su propio aspecto: la Telluride con luces verticales y la Seltos con faroles de forma libre en las esquinas y una barra roja que las conecta horizontalmente recorriendo toda la compuerta del área de carga.

De lado, la Seltos tiene una silueta similar a la de la Telluride en el sentido de que luce más grande gracias a un techo plano y largo. No obstante adquiere una apariencia más dinámica por medio de un poste D mucho más estilizado. Ese poste D, que es la columna que conecta la parte trasera del techo con el resto de la carrocería, es más recto en la Telluride, lo que le da un estilo más formal.

Hay otro modelo de Kia cuya genética es evidente en la nueva Seltos y es la eléctrica EV9. De esta, también adquiere los patrones de diseño frontales y laterales.

Los cambios en la Seltos no se limitan a su diseño. También hay notables modificaciones en su tamaño tanto por fuera como por dentro. Creció de ancho, largo, altura sobre el suelo y también en una aspecto muy importante: la distancia entre ejes o “wheelbase”.

Un aumento en la distancia entre ejes casi siempre conlleva un crecimiento en las dimensiones interiores y eso mismo fue lo que ocurrió en la Seltos. Su cabina y área de carga son ahora más amplios y eso se tradujo en más comodidad en ambas filas de asientos y en el espacio para las piernas en ambas.

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Kia Seltos 2027 ( Suministrada )

Donde único hubo una disminución fue en su altura total y es precisamente uno de los elementos que le da una apariencia más ágil y deportiva que la del modelo que sustituye, además de que es algo que mejora su aerodinámica.

Inicialmente, la Seltos 2027 está disponible en dos versiones: LX y S. Ambas tienen el mismo motor de cuatro cilindros, 2.0 litros y 147 caballos de fuerza. El rendimiento máximo es de 33 millas por galón.

Las diferencias principales entre ambos modelos son en los conjuntos de equipos de tecnologías de seguridad y conveniencia y los aros, que son de 16 pulgadas en la LX y de 18 en la S.