Luego de descensos consecutivos por los últimos 13 meses, el mercado local de automóviles nuevos ha experimentado su primer aumento en ventas del 2026.

Según el Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA), el recién concluido mes de junio terminó con un modesto crecimiento de 2.5% sobre el total del mismo mes en el 2025.

Durante el sexto mes de este año, 8,738 unidades nuevas salieron de los lotes de venta del país versus 8,528 en junio de 2025, por lo que el alza fue de 210 ejemplares.

Los resultados positivos fueron únicamente para el mes de junio ya que el acumulativo de la primera mitad del año refleja una cuantiosa merma de 16.9%.

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De enero a junio de 2026 se vendieron 48,464 vehículos mientras que para el mismo periodo en el 2025 el resultado fue de 58,284. Ello significa una caída en ventas de casi 10,000 unidades.

En un mercado tan contraído, casi todas las marcas han experimentado disminuciones significativas durante el primer semestre. Empero, de las pocas que sí han tenido resultados positivos, la mayoría son marcas de lujo. Entre éstas BMW, Acura, Volvo, Genesis y Lamborghini.

La italiana duplicó sus ventas durante la primera mitad del año con un total de 21 unidades versus las 10 que vendió de enero a junio de 2025.

El otro crecimiento notable fue el de Volvo con un vigoroso 37%.

Entre las marcas principales y de gran volumen solo Mazda y Honda registraron aumentos en sus ventas de enero a junio.