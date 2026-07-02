El reciente reportaje sobre el Suzuki X-90 revivió una gran pregunta: ¿Por qué Suzuki se fue de Puerto Rico?

Por lo regular, cuando una marca de autos se va de un país, la razón es muy sencilla: por ventas muy flojas. Pero todos sabemos que ese no era el caso de Suzuki en Puerto Rico.

La automotriz gozaba de una clientela muy fiel y sus ventas eran tan fuertes, que en un momento dado llegó a ser la tercera marca de mayor venta en el país.

En otros años en los que no ocupó el número tres, siempre estuvo entre las primeras 10. Esto a pesar de que ya para sus últimos años aquí, tenía una línea de productos muy limitada y considerablemente más pequeña que las de las demás marcas.

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De hecho, en el 2013, cuando se anunció su salida de Puerto Rico, Suzuki solo contaba con dos modelos principales, Grand Vitara y SX4, que a pesar de que ya estaban anticuados y necesitaban un rediseño, seguían vendiendo bien.

También estaba el sedán mediano Kizashi, que en un caso raro para Suzuki en Puerto Rico, tuvo ventas muy pobres. Pero aún así, la Grand Vitara y el SX4 mantenían a Suzuki como una genuina potencia en ventas.

Con tan solo dos modelos buenos y uno flojo, Suzuki vendía más vehículos en Puerto Rico que muchas otras marcas principales con líneas más amplias, más modernas y con más variedad.

Si a los boricuas les encantaban los Suzuki, ¿por qué entonces se fue de Puerto Rico?

La razón es, a la misma vez, simple y compleja, pero se resume en que la marca nunca vendió bien en Estados Unidos.

Contrario a los boricuas, a los consumidores estadounidenses no les gustaban los vehículos de Suzuki. Esto se debió primeramente a que para el 2013, la preferencia de los conductores de allá siempre había sido hacia los carros medianos e históricamente Suzuki nunca tuvo uno (excepto el Kizashi al final).

Mientras, en Puerto Rico siempre ha reinado el carro subcompacto, precisamente la especialidad de Suzuki.

Otro aspecto por el cual Suzuki nunca pudo progresar en Estados Unidos fue por la famosa prueba de la revista Consumer Reports en 1988 en la que un Samarai se les volcó.

La revista lo catalogó como un vehículo inaceptable y muy peligroso, y aunque la automotriz demandó y luego la revista aceptó un acuerdo, el daño ya estaba hecho.

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Así que, si era en Estados Unidos donde a Suzuki le iba mal, ¿por qué también se fue de Puerto Rico, donde le iba muy bien? La razón es la llamada “federalización” de los automóviles.

Para que un vehículo pueda ser vendido en Estados Unidos y sus territorios, tiene que cumplir con los requisitos de seguridad y emisiones que exige el gobierno federal que, de paso, están entre los más estrictos en el mundo.

Cumplir con esos requisitos se le llama “federalizar” un automóvil y eso cuesta dinero. Así que antes de lanzar un vehículo en el mercado estadounidense, las automotrices tienen que evaluar si el volumen de ventas proyectado compensará los costos adicionales de federalizarlo. Eso, precisamente fue lo que mató a Suzuki en Puerto Rico.

Cuando la automotriz anunció que se retiraba del mercado estadounidense, la distribuidora en Puerto Rico, Suzuki del Caribe, luchó por retener la marca en la Isla… y lo logró. De hecho, durante un tiempo muy breve Puerto Rico fue el único lugar en todo Estados Unidos donde se podía comprar un Suzuki nuevo.

No obstante, unos pocos meses después, llegó la orden directamente desde Japón de retirar a Suzuki de la Isla. ¿La razón? Las ventas de la marca en Puerto Rico no compensaban los costos de seguir produciendo vehículos con especificaciones federales.

Por eso es que ya no tenemos los autos de Suzuki en Puerto Rico… y por eso mismo es que nunca pudimos recibir la nueva generación que ha sido una sensación mundial: la actual generación del Jimny.

¡Ese sí que hubiera sido un “palo” colosal en Puerto Rico!

Si Suzuki aún estuviera en Puerto Rico, ¿hubieras comprado el nuevo Jimny?¿Cuáles Suzuki tuviste o aún tienes?