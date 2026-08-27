Mazda acaba de celebrar la llegada del nuevo modelo de tercera generación de su SUV compacta y modelo de mayor venta en Puerto Rico, la CX-5. La actividad de introducción se efectuó en el Liberty Square de San Patricio Plaza en Guaynabo.

Dos cambios muy importantes en este rediseño son un aumento en el tamaño total y una ampliación en la distancia entre ejes o “wheelbase”. Estos dos factores produjeron una cabina más espaciosa, mayor comodidad para los ocupantes y más espacio de carga.

Ese aumento en tamaño añade 4.5 pulgadas más al largo total de la carrocería y media pulgada más de ancho en comparación con la generación anterior. Media pulgada no suena a mucho, pero en términos automotrices, es un aumento que añade bastante espacio interior. Los ingenieros de Mazda aprovecharon estas nuevas proporciones para ampliar no solo el espacio de la segunda fila, sino también la anchura del acceso hacia esos asientos traseros.

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A estos cambios se suman ajustes en la suspensión y mejoras en el aislamiento acústico que proporcionan un manejo más silencioso, estable y suave, pero a la vez, más ágil y dinámico.

Por fuera, la CX-5 adopta una temática de diseño que Mazda llama “Kodo design”, que en japonés significa pulso, ritmo y latidos del corazón. Es un lenguaje de diseño que Mazda ha aplicado a sus demás modelos.

Con el rediseño, la CX-5 recibe nuevos focos delanteros y traseros con tecnología LED, una parrilla más pronunciada y la disponibilidad de aros de hasta 19 pulgadas.

Un cambio notable en esta renovación es la sustitución parcial del conocido emblema de la marca. Desapareció en varias partes del vehículo, pero todavía existe en otras. En los componentes en los que ya no se usa la insignia, ahora aparece el nombre “Mazda” escrito en letras cromadas individuales. Se encuentran en el centro del guía y en la parte exterior trasera del vehículo en la compuerta del área de carga. No obstante, el emblema sigue apareciendo en la parrilla y en los centros de los aros. Esto es una tendencia que están adoptando varias marcas. Están sustituyendo sus emblemas por el nombre de la marca desplegado en letras individuales.

Por dentro, el sistema multimedia ha sido rediseñado con una interfaz más intuitiva y una pantalla táctil de nueva generación. En los modelos CX-5 2.5 S, Select, Preferred y Premium, la pantalla es de 12.9 pulgadas, mientras que la versión Premium Plus estrena una de 15.6 pulgadas, la más grande en cualquier vehículo de Mazda.

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Independientemente del modelo, el motor es el mismo. Es un Skyactiv-G de cuatro cilindros, 2.5 litros y 187 caballos de fuerza. Desde su introducción en 2011, la tecnología Skyactiv se ha destacado por su gran eficiencia de combustible. En esta nueva CX-5, el rendimiento es de hasta 30 millas por galón.

Todas tienen transmisión automática tradicional de seis velocidades y también cuentan con tracción en las cuatro ruedas.