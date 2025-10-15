Bruselas. El gigante del comercio en línea Amazon permite la venta en sus plataformas internacionales de cremas aclaradoras de piel con niveles de mercurio miles de veces superiores a los límites legales, según denunció este martes el Grupo de Trabajo Cero Mercurio.

En un informe publicado antes de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (COP-6), esa plataforma señala que las operaciones de Amazon en más de 23 países, que cubren más de un centenar de mercados, siguen ofreciendo productos ilegales y peligrosos, principalmente en países del sur global, donde las regulaciones se aplican con menor rigor.

Esto ocurre pese a un reciente acuerdo judicial en Estados Unidos que le obliga a reforzar los controles, añaden en un comunicado difundido por la Oficina Europea del Medioambiente.

“Los ciudadanos del sur global deben gozar del mismo derecho a productos seguros que los clientes de Amazon.com en Estados Unidos. No somos clientes de segunda categoría. Las dobles normas de Amazon son inaceptables”, afirmó la directora general de la organización mexicana Casa Cem, Sofía Chávez Arce.

El estudio se basa en compras realizadas este año en Estados Unidos, Francia, Bélgica, India, México y Emiratos Árabes Unidos.

De las 31 cremas analizadas en laboratorios acreditados de la Unión Europea y de Estados Unidos, hasta 25 contenían concentraciones de mercurio miles de veces superiores al límite legal de 1 parte por millón (ppm) fijado por los gobiernos nacionales y al estándar de “cero mercurio” del Convenio de Minamata, afirman.

Las pruebas realizadas en México, India y Emiratos Árabes revelan que numerosas cremas con mercurio siguen disponibles, mientras que la presencia de estos productos es limitada en Estados Unidos y la Unión Europea.

“Instamos encarecidamente a Amazon a aplicar globalmente los mismos requisitos para vendedores externos que impone en Estados Unidos. Esto implica exigir pruebas de detección de mercurio antes de la venta y cumplir con los estándares de seguridad establecidos”, señaló el coordinador del Grupo de Trabajo Cero Mercurio (ZMWG, por sus siglas en inglés), Michael Bender.

La cuestión se debatirá en la COP-6 del Convenio de Minamata, que reunirá en Suiza entre los próximos 3 y 7 de noviembre a gobiernos de todo el mundo para reforzar las medidas contra el uso de mercurio, un metal tóxico que representa un riesgo grave para la salud y el medioambiente.