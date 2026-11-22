El boleto premiado con $100,000 en el sorteo del Powerball en Puerto Rico fue vendido en Bayamón, donde un afortunado jugador logró llevarse la cuantiosa suma gracias al multiplicador Power Play.

El boleto ganador fue vendido en la gasolinera Texaco de la avenida Betances, en el municipio de Bayamón, mediante una jugada manual, según informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Los números ganadores del sorteo fueron 5, 29, 33, 36 y 45, con el Powerball 22 y un multiplicador Power Play de 2X. El jugador acertó cuatro de los cinco números blancos y el número de Powerball, combinación que otorga un premio de $50,000 que, gracias al multiplicador, se duplicó a $100,000.

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Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la persona que adquirió el boleto premiado ni si ya acudió a reclamar el dinero.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido