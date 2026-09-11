La estrategia puede comenzar en plataformas reconocidas como LinkedIn o Indeed. Los estafadores contactan a personas que han manifestado que buscan empleo y construyen una interacción que puede incluir mensajes, entrevistas por videollamada y hasta pruebas técnicas.

Eso fue lo que ocurrió con una víctima cuyo caso fue documentado por la BBC. Luego de publicar en LinkedIn que buscaba trabajo, recibió una propuesta de un supuesto reclutador. La comunicación parecía auténtica y, después de una videollamada, recibió una evaluación mediante un documento de Google Sheets.

Sin embargo, la prueba escondía el verdadero propósito de los atacantes: conseguir que la víctima instalara software malicioso.

PUBLICIDAD

Después de completar la evaluación, la persona se fue a dormir. Al despertar descubrió que sus billeteras digitales habían sido vaciadas. Los delincuentes lograron robar más de $1,000 en criptomonedas.

La víctima, que pidió permanecer en el anonimato, relató a la BBC el impacto que tuvo el ataque y explicó que tuvo que borrar su computadora y cambiar todas sus contraseñas.

Una estafa cada vez más difícil de detectar

Lo preocupante de esta modalidad es que los delincuentes no necesariamente recurren a mensajes evidentemente sospechosos. Por el contrario, pueden recrear un proceso de contratación que parece auténtico.

Investigadores de ciberseguridad de Have I Been Squatted analizaron el caso y señalaron que la víctima fue guiada por lo que parecía una entrevista de trabajo real, utilizando incluso páginas y servicios legítimos.

Los estafadores también han recurrido a aplicaciones falsas que imitan herramientas utilizadas durante procesos de contratación, entre ellas versiones fraudulentas que aparentan pertenecer a Indeed Interview y MyInterview.

Los mensajes pueden solicitar al candidato que instale una aplicación para continuar con la entrevista o acceder a información relacionada con una oferta salarial.

Una vez instalado el programa malicioso, los atacantes pueden obtener acceso a información privada almacenada en el dispositivo y utilizarla para cometer robos, fraudes financieros o extorsiones.

Indeed advierte sobre las aplicaciones falsas

Indeed ha advertido que sus entrevistas se realizan completamente desde un navegador y no requieren la instalación de una aplicación especial.

Por ello, una solicitud para descargar un programa con el propósito de participar en una entrevista debe considerarse una importante señal de alerta.

PUBLICIDAD

LinkedIn, por su parte, recomienda a quienes buscan empleo verificar que tanto la empresa como la vacante sean legítimas antes de continuar una conversación con un supuesto reclutador.

La advertencia cobra especial relevancia entre los profesionales jóvenes, quienes, según datos divulgados por LinkedIn, presentan una exposición considerable a este tipo de fraudes.

¿Cómo protegerse?

Los especialistas recomiendan investigar cuidadosamente a la empresa y al reclutador antes de avanzar con cualquier proceso de contratación. También aconsejan verificar la oferta directamente en el sitio web oficial de la compañía y evitar descargar programas enviados por personas cuya identidad no haya sido confirmada.

Una entrevista por videollamada, una página de apariencia profesional o un documento de una plataforma reconocida no garantizan que el proceso sea legítimo. Los delincuentes están aprovechando precisamente esa confianza para convertir falsas oportunidades de empleo en puertas de entrada a los dispositivos, datos y cuentas bancarias de sus víctimas.