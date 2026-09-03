( Suministrada por la Policía )

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama solicitó colaboración que conduzca a la identificación y arresto de este hombre que figura como sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor.

Según el informe de novedades de la Oficina de Prensa de la Policía, el 18 de agosto de 2026, una mujer de 83 años fue contactada mediante llamadas telefónicas por personas que se hicieron pasar por representantes de una cooperativa.

El CIC de Guayama solicitó información a la ciudadanía que conduzca a la identificación y arresto del sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor. ( Suministrada por la Policía )

Posteriormente, este hombre presuntamente acudió a su residencia y obtuvo la información personal de su tarjeta de débito y crédito.

Al verificar su cuenta, la perjudicada detectó múltiples transacciones no autorizadas por un total de $14,179.77, por lo que se querelló.

El CIC de Guayama lo busca ya que figura como sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor. ( Suministrada por la Policía )

Si posee información que ayude al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse con el agente Ángel Anglada al teléfono (787) 866-2020, extensiones 1452, 1450 y 1620, o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.