Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritas a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Aibonito, se encuentran investigando una querella de fraude reportada el 20 de mayo en Barranquitas.

Según indicó el querellante, hace unos dos años contrató los servicios de una persona que dijo llamarse Luis Cruz para que le vendiera dos postes de cemento para su hogar.

El ciudadano le pagó $2,400 y la propiedad, hasta el día de hoy, no le ha sido entregada.

Se exhorta a la ciudadanía a que si tiene información que conduzca a localizar al presunto sospechoso llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la agente Luz Hance, de la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del CIC de Aibonito, al (787) 735-6800, extensiones 1607 y 1615.