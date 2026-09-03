El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana en un zafacón en el balcón de una residencia en construcción situada en la calle Río Grande esquina con la calle Henna del sector Shanghai, en Santurce.

De acuerdo con la investigación del agente Javier Rodríguez Díaz, de la División de Homicidios de San Juan junto a la fiscal Maríasofia Cruz Colón el cadáver fue hallado a eso de las 9:20 a.m. de hoy, jueves, en un zafacón de basura color gris con tapa negra.

Durante la inspección preliminar de la escena, se observó un patrón de sangre que se extendía desde el lugar donde fue localizado el cuerpo hasta el frente de la residencia en la calle Río Grande y se recuperaron como evidencia cinco proyectiles.

Además, ocuparon piezas dentales, un tenis color gris, blanco y crema marca Burberry.

El occiso fue identificado como Roberto Enrique Valentín Maldonado, de 24 años, y vecino de Trujillo Alto, quien no tenía antecedentes penales. Poseía licencia de portación de armas de fuego vigente.

En la madrugada se había radicado una querella reportando su presunto secuestro por hechos ocurridos cerca de la escena el miércoles a eso de las 2:00 a.m.