Un nuevo ganador del Powerball en Puerto Rico se llevó un premio de $50,000 durante el sorteo celebrado anoche, miércoles 18 de noviembre.

Según el portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores fueron 4, 6, 8, 48 y 55, con el bolo rojo de 18.

El premio obtenido en Puerto Rico correspondió a una jugada de Double Play (Doble Play), una modalidad que permite a los participantes utilizar los mismos números de su boleto de Powerball en un segundo sorteo, por un costo adicional de $1 por jugada.

Premio del Powerball en Puerto Rico 18 de noviembre. ( Fotocaptura )

Ningún jugador acertó la combinación ganadora del premio mayor, por lo que el jackpot de Powerball asciende a $93 millones, mientras que el premio máximo de Double Play se mantiene en $10 millones.

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Este es el tercer sorteo consecutivo en el que Puerto Rico registra un ganador de un premio significativo. En los dos sorteos anteriores se otorgaron premios de $100,000 en distintos municipios de la Isla.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido