El uso del aire acondicionado se ha convertido en una necesidad durante los días de calor, pero también en una de las principales fuentes de aumento en la factura eléctrica. Por ello, expertos en eficiencia energética recomiendan ajustes simples que permiten mantener el confort en el hogar sin disparar el consumo.

Temperatura ideal para el ahorro

De acuerdo con especialistas en mantenimiento de sistemas de climatización, la temperatura más eficiente para el hogar es 73°F (aproximadamente 23°C). Este nivel permite mantener un ambiente fresco y confortable sin exigir un gasto excesivo de energía al equipo.

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Además, recomiendan aprovechar las funciones del equipo para optimizar su rendimiento. El ajuste del ventilador (“fan”) ayuda a distribuir mejor el aire, mientras que el modo “turbo” puede enfriar el espacio más rápido, aunque con un mayor consumo energético y nivel de ruido.

El “modo ECO”, la opción más eficiente

Otra alternativa clave para reducir el gasto eléctrico es el uso del modo ECO, diseñado para equilibrar el confort con el ahorro de energía. Este sistema ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador mediante sensores inteligentes.

En modelos más avanzados, incluso puede detectar la presencia de personas en la habitación para regular el funcionamiento del equipo de manera más eficiente.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Menor consumo de energía eléctrica

Reducción del impacto ambiental

Funcionamiento más silencioso en algunos equipos

Control automático de la temperatura

Hábitos que ayudan a bajar la factura eléctrica

Más allá del aire acondicionado, expertos recomiendan adoptar prácticas que ayudan a reducir el consumo energético en el hogar:

Apagar y desconectar los equipos eléctricos cuando no se usen

Evitar el modo de espera (“stand by”)

Ajustar adecuadamente la temperatura del hogar

Descongelar el refrigerador cuando el hielo supere los 3 milímetros

Usar electrodomésticos con eficiencia energética A+ o superior

Mejorar el aislamiento en puertas y ventanas para evitar fugas de aire

Utilizar bombillas LED y mantenerlas limpias para mayor eficiencia

Con estos ajustes, es posible mantener el hogar fresco durante los días de calor mientras se reduce el impacto en la factura eléctrica y el consumo de energía.