Desde sus primeros años en el mercado, Lexus siempre les ha dado importancia a los vehículos todoterreno.

La marca debutó en 1990 y ya en 1996 tenía su primera SUV. Pero no era una camioneta de lujo cualquiera. Sí, era muy sofisticada, pero aquella primera SUV, la LX 450, estaba basada en una leyenda de las 4x4: la Toyota Land Cruiser.

O sea, que con la LX 450, Lexus ofreció toda la rudeza y resistencia de la Land Cruiser, pero con todo el lujo y refinamiento característicos de la nueva marca.

A partir de ahí, Lexus fue expandiendo su selección de camionetas ofreciendo toda una gama de SUVs y crossovers. Actualmente tiene seis.

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De esa media docena hay dos a las que Lexus les preparó versiones especiales para que enfrenten las maniobras más arduas del off-road: la LX 770h y la GX 550. Esos modelos especializados reciben la designación Overtrail.

Para darlos a conocer, Lexus organizó en Gurabo un pasadía off- road para clientes.

La actividad consistió en recorridos por lugares en los que nadie se adentra con sus finas SUV de lujo, como senderos cubiertos de fango, tramos con superficies muy irregulares, zanjas, áreas inundadas y pendientes empinadas y resbalosas.

Lexus presenta su línea Overtrail. Fotos: Andrés O’Neill ( Andrés O'Neill )

Tanto la LX 770h como la GX 550 -equipadas con el conjunto Overtrail- tienen una apariencia marcadamente más tosca que las versiones regulares.

Pero no se trata de adornos innecesarios para que luzcan más todoterreno, sino que son equipos necesarios para enfrentar las condiciones más extremas del off-roading.

Entre estos, el llamado “skid plate”, que es una placa de metal instalada por debajo del vehículo para proteger distintos componentes del motor y el chasis. Uno no necesita un skid plate para navegar el estacionamiento de Plaza las Américas ni para hacer la fila de recogido del colegio de los nenes, pero sí para someter el vehículo por veredas rocosas o con grandes raíces expuestas.

También tienen aros pequeños con gomas enormes.

La estética predominante en los vehículos de lujo es todo lo contrario: aros más grandes con gomas finitas o de bajo perfil. En cambio, un off-roader serio requiere de unos aros pequeños para que puedan acomodar gomas mucho más grandes que ofrezcan una mayor superficie de contacto contra el suelo y, por consiguiente, más agarre.

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Por ejemplo, en la LX 700h Overtrail los aros son de tan solo 18 pulgadas lo que viene de fábrica con enormes gomas de 33 pulgadas de diámetro.

La tecnología también juega un papel importante en distinguir a las Overtrail. Por ejemplo, cuentan con más cámaras exteriores para observar mejor los tramos por los que transita, diferenciales con bloqueo electrónico, tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo, modos de manejo para distintos tipos de terreno y en la LX 700h, una suspensión de altura ajustable.

Pero recuerden que aún con todos estos equipos que pueden vencer los entornos más hostiles, las Overtrail siguen siendo vehículos de lujo. De un lado son sumamente rudas, pero del otro, son tan y tan sofisticadas que hasta tienen asientos frontales que dan masajes.

Y un equipo así viene muy bien luego de atravesar entornos tan hostiles como una estrecha vereda pedregosa o la fila de recogido del colegio de los nenes.