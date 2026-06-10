El diario Primera Hora lanzará este jueves su primer newsletter, titulado “PH en 3 Minutos”.

La publicación está diseñada para que los lectores puedan ponerse al día con las noticias más relevantes de la jornada en apenas tres minutos, respondiendo a la necesidad de quienes disponen de poco tiempo, pero desean mantenerse informados de manera rápida y confiable.

“PH en 3 Minutos” se enfoca en ofrecer un resumen ágil, claro y fácil de consumir desde el celular.

“PH en 3 Minutos busca convertirse en el resumen informativo diario de nuestros lectores. Queremos que cualquier persona pueda, cada tarde, entender las noticias más importantes del día en apenas unos minutos, con el estilo ágil, cercano y accesible que caracteriza a Primera Hora”, detalló Carlos J. Martínez-Rivera, editor sénior de Estrategia Digital de GFR Media.

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El newsletter se enviará todas las tardes, de lunes a viernes, al correo electrónico de las personas registradas.

Al recibirlo, los lectores encontrarán las tres noticias más importantes del día resumidas de forma sencilla. Además, tendrán acceso a datos clave y contexto para comprender mejor cada tema. Como valor añadido, recibirán una historia curiosa en la sección “Pa’ que sepas”.

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