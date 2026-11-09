Vaquería Tres Monjitas amplía su portafolio de productos con el lanzamiento de su nueva Batida nutricional Tres Monjitas (Nutrition shake), disponibles en sabores vainilla y chocolate.

Esta nueva propuesta combina sabor y nutrición en un formato práctico, listo para consumir, diseñado para complementar la alimentación y apoyar un estilo de vida activo.

Cada batida aporta 27 vitaminas y minerales esenciales, y 9 gramos de proteína de alta calidad, nutrientes que pueden contribuir al mantenimiento de la fuerza muscular, la salud ósea y el funcionamiento del sistema inmunológico, además de apoyar el bienestar general.

Las nuevas batidas representan una alternativa conveniente para incorporar nutrientes a la rutina diaria, ya sea como merienda, después de realizar actividad física o en cualquier momento del día.

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Con este lanzamiento, la empresa puertorriqueña continúa diversificando su oferta de productos para responder a las necesidades y preferencias de los consumidores, reafirmando su compromiso con la calidad, la nutrición y el bienestar.

Para adquirir las nuevas batidas nutricionales, los consumidores interesados pueden visitar los supermercados alrededor de la Isla.

Para más información sobre este y otros productos, puede acceder a la página web www.tresmonjitas.com o a través de las redes sociales oficiales de Tres Monjitas.