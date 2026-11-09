Se trata del City Centro by Marriott Ponce Plaza & Casino que se convierte en la primera propiedad de la marca en todo Puerto Rico y Estados Unidos.

Actualmente solo existen seis propiedades City Centro en el mundo -ubicadas en México, Argentina y El Salvador-, y esta marca se integra dentro de la división City Express de Marriott.

La ceremonia de inauguración reciente contó con invitados especiales de la industria del turismo, la alcaldesa de Ponce -Marlese Sifre- y líderes de la comunidad.

“Lo más icónico de la marca City Centro by Marriott es su concepto de fusionar la arquitectura y la historia de edificios antiguos con un diseño vanguardista, logrando entrelazar el legado patrimonial con la modernidad”, se informó por escrito.

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Los desarrolladores destacaron que “en el corazón del centro histórico de Ponce, esta propiedad abraza un profundo legado histórico que se remonta a 1882 con la construcción de la emblemática Casa Saurí por Francisco Roubert en la esquina de las calles Reina y Unión, frente a la Plaza Luis Muñoz Rivera”.

Tras años de historia y el exitoso rescate y millonaria inversión de la familia Muñoz Grajales a lo largo de los años —consolidando el inmueble como un motor económico del casco tradicional—, el edificio se reinventa hoy bajo esta prestigiosa bandera global para ofrecer una experiencia de hospedaje única que une el encanto del siglo XIX con la comodidad moderna.

City Centro by Marriott Ponce Plaza & Casino ( Suministrada )

¿Qué ofrece?

El hotel cuenta con 62 habitaciones y suites contemporáneas, complementadas por siete exclusivas suites de estilo colonial situadas en la histórica Casa Saurí.

Diseñado para el viajero de placer y de negocios que valora la autenticidad cultural, el hotel ofrece amenidades de primera que incluyen:

Una refrescante piscina al aire libre

Un gimnasio completamente equipado

La distinguida Biblioteca Saurí como espacio de inspiración y lectura

El acogedor Melao Coffee Shop

Un ambiente casual en el City Lounge para disfrutar de tapas y cócteles distintivos

Con el respaldo y los altos estándares de excelencia, innovación y el prestigioso programa de lealtad de Marriott International, la nueva hospedería combina la vibrante esencia de la Ciudad Señorial con una propuesta de hospitalidad moderna y sofisticada.

“La llegada de una marca del calibre de Marriott a Ponce eleva de manera contundente la competitividad turística de la región y de todo Puerto Rico. La Ciudad Señorial reconocida mundialmente por su majestuosa arquitectura neoclásica, su rica tradición cultural, el icónico Parque de Bombas, sus prestigiosos museos de arte e historia y su vibrante escena gastronómica gana un estandarte de prestigio global. Esta ubicación privilegiada en el corazón del centro histórico permite a los visitantes sumergirse de inmediato en la autenticidad y el encanto caribeño, conectando a pasos de la propiedad con la oferta artística, comercial y patrimonial que distingue a la región sur”, añaden.

Los huéspedes y visitantes disfrutarán de una experiencia de servicio integral que incluye:

“ Marriott Bonvoy ”, pueden acumular y redimir puntos a escala mundial, disfrutando de beneficios exclusivos, tarifas preferenciales y una experiencia de viaje conectada en cada visita.

”, pueden acumular y redimir puntos a escala mundial, disfrutando de beneficios exclusivos, tarifas preferenciales y una experiencia de viaje conectada en cada visita. Una propuesta de valor enfocada en el diseño contemporáneo, la comodidad y la eficiencia, ideal para el viajero de negocios y placer.

La fusión perfecta entre la vitalidad del centro histórico ponceño, la rica historia patrimonial de la estructura y la confianza de un servicio de categoría internacional.

Para más información, puedes visitar Ponce, City Centro by Marriott Ponce o llamar al 787-813-5050.