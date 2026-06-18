El alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, conversó con Primera Hora sobre las gestiones que lleva a cabo para levantar cientos de nuevas viviendas en el municipio, así como el hotel que construirán en el pueblo.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Vivienda. Estamos bregando con las diferentes áreas de vivienda, a ver cómo conseguimos construir viviendas. Yo tengo los espacios y la intención de construir vivienda de interés social para la gente de Juncos.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Ya yo me he reunido con… Vivienda tiene diferentes programas y ya me he estado reuniendo con varios de ellos, y ya es cuestión de visitas y ver que sí podemos construir las viviendas de interés social, estamos hablando de más de 300 viviendas; de interés que no sea social, para gente de altos recursos como (empleados de) Amgen y Medtronic, estamos hablando de cerca de 500 casas que podríamos construir, y eso sería bueno para Juncos. Pero también estoy buscando sitios donde se puedan hacer apartamentos... Quiero algo que sea más pequeño, donde las familias puedan tener una tranquilidad y vivir bien. Vamos a ver. Espero construir por lo menos 20 apartamentitos más. Y así seguir construyendo para que la gente de Juncos tenga la vivienda que nosotros queremos.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

El Hotel del Valenciano. Tuve una buena, diría que perfecta, reunión con el nuevo secretario de Vivienda, donde tenemos un proyecto de un hotel, que no teníamos los recursos, y él se comprometió con nosotros a ayudarnos a que esos recursos estén ahí para que ese hotel se construya, a beneficio del pueblo de Juncos, del deporte, de Amgen y de Medtronic. Un hotel de 46 habitaciones, muy bonito. Era antes un colegio católico y lo vamos a convertir en un hotel.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

Ya tiramos la subasta. Vamos a hacer el Hotel del Valenciano con un costo de $12 millones. Está a punto de empezar la construcción. Eso se va a empezar ya yo creo que en dos meses. Y después que se empiece, tomará como ocho meses a un año. En un año nosotros vamos a tener un hotel que no tengo que envidiarle a nadie en un municipio.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Tengo el vertedero, con una inversión de $29 millones, que ya estará funcionando para septiembre. Vamos a tener ingresos, y haciendo el cierre del vertedero que estaba para que todo esté en ley y orden. También tenemos el teatro, para hacer actividades, que ya lo tenemos a ley de dos meses para inaugurarlo. Y las calles del pueblo las estamos poniendo bien bonitas. Y, según la información que me dio Vivienda, vamos a tener un refugio de tres pisos, que ya está a un 90% el diseño, y esperan en un mes por ahí tirar la subasta, para tener un sitio donde, en tiempos difíciles y de huracanes, tener la gente y que estén bien, como merecen.