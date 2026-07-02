El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, habló con con la sección “Buenos días, señor alcalde”, de Primera Hora, sobre los principales retos en su municipio, y a nivel personal ante la enfermedad que enfrenta.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

La alta tasa de pobreza que existe en Cataño. Estamos casi en un 46% de pobreza, casi la mitad de los residentes viven bajo pobreza en Cataño. Ese es el reto grande que tenemos.

¿Cuáles acciones ha realizado para hacerle frente?

Yo fui pobre, y entiendo lo que es la pobreza. La estamos combatiendo atendiendo a la gente, escuchando a la gente. Una de las primeras cosas que atendimos cuando llegamos fueron los famosos toldos azules. Aquí había alrededor de 90 toldos azules, y eso hacía más pobre a la gente. En menos de año y medio eliminamos los toldos azules. Aquí existen cinco comunidades pobres, desventajadas, comunidades especiales, que vivían bajo el entorno de las inundaciones. Y para atajar las inundaciones hemos atendido nuestros caños y nuestros riachuelos, y eso significa que ya no se inundan. En otras comunidades como estas, sensitivas, hemos estado instalando bombas portátiles para evitar inundaciones. Hemos estado reparando casas, rampas, bregando con asuntos de titularidad. Y esas son las acciones afirmativas que hemos estado haciendo para eliminar ese gran porciento de pobreza.

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¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

La reconstrucción completa de la Plaza Pública y Quinto Centenario, que comenzó el 8 de enero del 2026, a un costo de $5.7 millones. Lo puedo decir con mucha tranquilidad y mucho orgullo que será una de las plazas más hermosas de todo Puerto Rico.

El alcalde Julio Alicea Vasallo ( Suministrada )

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

Ya está en plena construcción. Está en una cuarta parte. Y esperamos que este proyecto se nos entregue en febrero de 2027. Esto va a ayudar a repoblar el casco del pueblo, que es uno de los cascos urbanos que está vivo actualmente.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Enderezar nuestras finanzas, tener unas finanzas transparentes. El gran logro que hemos hecho durante este año es un presupuesto de $36 millones. A junio 30 del 2026 está en $45.5 millones, y el presupuesto nuevo del 1 de julio de 2026 estará rondando en $48.5 a $50 millones. Otro de los grandes logros es que los 33 proyectos por más de $50 millones producto de los embates de los huracanes Irma y María ya están muchos terminados y otros en construcción.

Usted dio a conocer que enfrenta una condición de salud complicada. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Desde el 2018 sabía que tenía mielofibrosis, que es un cáncer que se da en la médula ósea. Es un cáncer en la sangre. Y he venido trabajando desde el 2018. Sabía ya, y estaba preparando mi mente, mi cuerpo, mi familia, mi pueblo y mi grupo de trabajo para este día. Para la primera semana de junio estaré iniciando un proceso, estaré desligándome de mis funciones por un tiempo indefinido. Pero estoy convencido de que esta enfermedad no me define como persona. Esto no va a detener el desarrollo económico y social, no va a detener atajar la pobreza extrema, porque tengo un equipo de trabajo excelente. Y voy a estar trabajando remoto. Nada me va a detener de convertir a Cataño de un pequeño pueblo a una gran ciudad.