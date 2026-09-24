El alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla, indicó que en poco tiempo debe estar listo el hotel urbano Posada San Blas. Pero, ¿qué más está ocurriendo en Villa de San Blas de Illescas?

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

La infraestructura eléctrica. En términos generales necesitamos mejorar mucho la infraestructura eléctrica, especialmente los focos fundidos, las interrupciones de voltaje, el alto voltaje, bajo voltaje. Es un sistema inestable en términos generales y es la mayor preocupación que tenemos en estos momentos. Y ahora mismo hay demasiado de focos fundidos en las comunidades, en las calles, y pone en vulnerabilidad la seguridad, tanto la seguridad criminal como la seguridad vial.

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¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

El municipio está esperando que se pueda firmar el MOU (memorando de entendimiento) que nos prometieron que nos iba a dar el cambio de luminarias. Hicieron una presentación en la Cámara de Representantes, pero no sabemos en qué quedó. Esperamos que se pueda resolver lo más pronto posible y podamos nosotros participar de ese proceso. De lo contrario, no podemos tocar el sistema. O sí LUMA tiene alguna compañía que lo haga, que lo hagan. Pero urge que se comiencen a cambiar las luminarias. Y esperando que se continúe con el remplazo de los postes que están en mal estado, y así ir mejorando poco a poco la infraestructura eléctrica de la ciudad, que para nosotros es bien importante.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Ahora mismo estamos trabajando la reconstrucción del Parque Pedro Miguel Caratini y el Coliseo Edwin “Puruco” Nolasco, y poder inaugurar la Posada San Blas, el hotel urbano. Esos son los proyectos de mayor envergadura que estamos trabajando en este momento.

¿En qué etapa están ahora esos proyectos?

El parque y la cancha ya comenzaron la reconstrucción de las mismas. Son las facilidades más grandes deportivas que tenemos. El Parque Pedro Miguel Caratini se supone que esté para principios del próximo año, y el coliseo para mediados o finales del próximo año. Pero están bastante adelantados. Esperemos que puedan salir antes.

Y la Posada San Blas estamos en la etapa final, las terminaciones. Debemos estar terminando para finales de octubre, Dios mediante. Esperamos tener ese hotel listo con 19 habitaciones para los turistas y los coameños que quieran visitarnos. Es un hotel municipal, que está en el casco urbano.

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¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Poder poner en construcción los proyectos más importantes. Ha sido un trabajo arduo, pero para nosotros ha sido el mayor logro, poner en construcción, ya debemos estar superando el 90% de los proyectos de María. Para nosotros era bien importante el coliseo y la cancha, como parte de ese desarrollo de las obras que hacían falta para la infraestructura de la ciudad.

¿Y los Baños de Coamo? Es un lugar muy reconocido, que se prometió su reconstrucción ¿Qué ha pasado con eso?

El hotel Baños de Coamo le pertenece a la Administración de Terrenos. Ya salió la subasta. Esperemos que lo puedan adjudicar y que comience la construcción a finales de este año como más tardar.