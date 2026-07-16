La alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez está trabajando para atender el problema de la sobrepoblación de animales realengos, al tiempo que continúa impulsando los proyectos de reconstrucción de la ciudad.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

La sobrepoblación de los animales realengos. No damos abasto para poder atender ese problema. Es algo que para mí es frustrante, porque no es solamente un problema de Ponce, es un problema de país que, para mí, no se está atendiendo correctamente y no se está trabajando en equipo con todas las partes.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

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Tenemos un albergue de animales. Estamos haciendo TNR (atrapar, esterilizar y soltar), estamos esterilizando a mascotas que están realengas. Tenemos dos médicos veterinarios. Estamos yendo a las escuelas y dando charlas. Tenemos alianzas con PetSmart para adopción. Hacemos campañas, ferias de esterilización. Lo último que hice fue crear una clínica dentro del mismo albergue de animales, que va a ser operada por una veterinaria, y ella va a atender a los animales del albergue, y los que cojamos de la calle para esterilizar, y también va a atender otros días a gente de afuera, a quien quiera llevar su perro para vacunar, para esterilizar, con un costo razonable.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Darle la continuidad a los proyectos de reconstrucción, que tenemos tres icónicos, La Guancha, el Teatro La Perla, y el Parque Monagas.

Y el segundo proyecto que para mí es bien importante es poder brindar viviendas asequibles a las familias de Ponce. Sabemos que hemos tenido un problema craso de vivienda por el asunto de (el huracán) María y sobre todo los terremotos. Eso es un reto grande que tenemos como ciudad.

¿En qué etapas están ahora esos proyectos?

En La Guancha estamos en la demolición, que tiene varias fases, una que es la superficial, que es lo que vemos de cemento, y una demolición de subsuelo.

El Teatro La Perla ya eso, con el dinero asignado de FEMA, está casi a un 90%. Lo que estamos es trabajando una inversión que tuvo que hacer el municipio con fondos municipales de casi $10 millones para lo que es tramoya, sonido, iluminación.

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El problema de vivienda lo estamos atendiendo a través de un proyecto para agilizar (los trámites con) los llamados estorbos públicos, brindando herramientas y alternativas, como una corporación que hicimos, que tiene autonomía propia, que es una autoridad de financiamiento. Ahí vamos a tratar de ayudar a las familias que cualifiquen, para que tengan dinero para poder levantar su casita.

Marlese Sifre, alcaldesa de Ponce ( Suministrada )

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

La Guancha. Eso es un proyecto que requiere unas aprobaciones de entidades federales, un diseño que cumpla con los códigos (de seguridad). Así que estamos cumpliendo con un diseño con todas las especificaciones que se requiere. Es un gran paso que se ha podido dar en términos de la reconstrucción de ese espacio que, más allá de diversión o turístico, representa un movimiento de desarrollo económico no solo para Ponce sino para la región. Otro logro es todo lo que hemos avanzado en la industria turística con los cruceros en la ciudad, que ha permitido trabajar de la mano con el aeropuerto y logramos que JetBlue iniciara una nueva ruta de Ponce a Fort Lauderdale.