A seis años y medio desde que los terremotos del 2020 afectaran seriamente el pueblo de Guánica, el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos entiende que la reconstrucción es uno de los temas neurálgicos para su municipio.

Y su reconocido Malecón no puede quedarse fuera de la ecuación. Por eso, luego de superar las dificultades de planificación y de cuidar el impacto ambiental que ello conlleva, es hora de comenzar a darle forma a ese proyecto emblemático para los guaniqueños.

Rodríguez Ramos contestó preguntas de Primera Hora, en las que detalló los planes, dificultades y logros alcanzados en este proceso.

Ismael Titi Rodriguez ( Suministrada )

¿Cuál es el principal problema que enfrenta su municipio?

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El principal problema con que hemos lidiado en los pasados cinco años es el tema de la burocracia, que dilata la reconstrucción. Nosotros estamos satisfechos con lo que se estamos trabajando en los proyectos de reconstrucción, pero obviamente falta más atención y más urgencia en muchos de los proyectos que le corresponden al gobierno central, como son las escuelas, las facilidades de PRIDCO (Compañía de Fomento Industrial), el balneario de Caña Gorda, y lo que es la construcción del Centro Gubernamental, que se destruyó en el terremoto de 2020.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Hemos estado consistentemente buscando respuestas de las agencias concernientes, en lo que es las escuelas con el Departamento de Educación, con lo que es las facilidades de PRIDCO con los distintos sectores de la agencia, con Autoridad de Edificios Públicos. Ese reclamo también lo hemos hecho directamente a la señora gobernadora (Jenniffer González) allí en Fortaleza, y le agradecemos las gestiones que ha hecho para ayudarnos.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Para este año, el proyecto principal es la remodelación del malecón de Guánica… No va a ser la reconstrucción completa que estábamos presentando originalmente, que llegaba hasta las rampas de botes. Esa parte está detenida hasta que la EPA (Agencia de Protección Ambiental) realicen unos estudios, y luego veremos a ver qué procede.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

Está en etapa de la parte final de los pliegos de lo que es la construcción. La subastan se espera que se esté desarrollando próximamente, para entonces poder comenzar con la remodelación del malecón de Guánica. Buscábamos la reconstrucción completa pero la EPA en un momento en el 2024 levantó bandera por la contaminación que posiblemente hay en el área. Guánica fue catalogado como un super fondo, y la EPA entiende que hay una posible contaminación en el área y no nos permite que se impacte más ni que hagamos excavaciones. Así que hay un proyecto alterno que estamos presentando.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Adelantar los proyectos de reconstrucción de nosotros, las facilidades municipales, los parques, las facilidades de nuestras canchas, y también, luego de haber perdido el Fondo de Equiparación, que nos ayudaba a sostener las operaciones fiscales del municipio, poder mantener los servicios a nuestra gente, el servicio de recogido de basura sin cobrar un centavo, también el recogido de escombros semanal, mantener un CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) abierto, administrado cien por ciento por la administración municipal, entre otros.