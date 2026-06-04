San Lorenzo comparte con otros municipios los mismos retos derivados de las dificultades económicas que enfrenta la Isla.

El alcalde Jaime Alverio Ramos, conversó con Primera Hora sobre la forma en que ha lidiado con la situación fiscal y cómo, a pesar de las complicaciones, tiene encaminado algunos de sus proyectos emblemáticos, como el esperado hospital.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

Tenemos los problemas típicos: seguridad, acceso a la salud, los problemas siempre típicos con el servicio eléctrico, acueducto. También los adultos mayores, que estén bien atendidos, alimentados. Pero todo eso se está trabajando. Y la preocupación mayor mía es el problema económico, Cómo, con tantos fondos que nos han quitado, cómo en los años venideros, esto se va a seguir afectando. Hay que ser muy cuidadoso cómo uno, como municipio, gasta el dinero.

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¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

No ahora, desde el día que llegamos, rápidamente tratamos de subir ingresos y bajar gastos, ir a todos aquellos lugares donde se podía recaudar. Hemos logrado bajar la deuda pública, en unos $16 millones. Cuando empezamos había $38 millones en deuda, y ya estamos en $21 millones. O sea que se ha hecho mucho para sanear las finanzas del municipio. De hecho, para el 2018, hubo una noticia de que San Lorenzo iba a ser el primer municipio en irse default. Gracias a Dios, hoy ya no estamos en la lista de los 30 municipios que se mencionan que serían los primeros en irse default. Ya estamos con unas finanzas, no puedo decir saludables, pero estables.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

La sala de emergencias. Ya la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la transferencia del dinero de (el Departamento de) Salud a AFI (Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura). Con AFI ya firmamos los acuerdos colaborativos. Y ya AFI está listo para sacar la subasta para comenzar este año la sala de emergencia, que es superimportante. En San Lorenzo en estos momentos no tenemos hospital, no tenemos sala de emergencias, todas las clínicas que hay cierran por la tarde. Tenemos dos clínicas 630, pero no abren de noche, y ninguna tiene sala de emergencia. Así que la sala de emergencia es el proyecto más importante.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

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Este año comienza la construcción. Ya el diseño está 100%. La permisología está ya también. Se firmó el acuerdo interagencial. Y AFI debe estar sacando la subasta en los próximos meses. La construcción debe empezar a finales de año, en el último trimestre. Y es una construcción de 18 meses.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Sanear el municipio, en todas las áreas: tener nuestros informes auditados al día; poder sanear todas las cuentas por pagar que llevaban años sin pagar; poder sanear todo lo que tiene que ver con regulaciones y finanzas. Este año, como resultado de eso, podemos garantizar lo servicios básicos: recogido de basura, ambulancias, manejo de emergencias, emergencias médicas, policías municipales. Así que el logro más grande es haber saneado la administración municipal, que se refleja en el servicio directo que recibe la gente. Hoy nuestros servicios se dan de manera consistente.