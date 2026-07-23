Los problemas de suministro de agua también causan dolores de cabeza en varios barrios de San Sebastián. No obstante, su alcalde, Eladio “Layito” Cardona Quiles, también resaltó a Primera Hora que, a pesar de ser un alcalde “novato”, ha logrado impulsar varios proyectos que estaban detenidos.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

El problema de agua y el problema de luz.

El problema con el agua es que hay unos barrios que cogen (agua) de la planta de Espino, del pueblo de Lares, y esa planta pertenece a la región de Arecibo, y nosotros pertenecemos a la región de Aguadilla. Y a veces la región de Aguadilla no sabe cuándo deja de operar esa planta de Espino, y entonces los constituyentes me llaman para hacer las gestiones y llevarles los trucks de agua, y que (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados, AAA) me resuelva.

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El problema de la luz es el problema del alumbrado, que ellos quedaron en venir a arreglarlo, pero no han venido.

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Hemos hecho las gestiones, hemos llamado al director ejecutivo (de la AAA), Luis González, al director regional, Jorge Jiménez, con esta problemática. Ellos dicen que están en trabajos, que hay unas inversiones, pero todo se queda en esas promesas. Y nosotros tenemos que resolver, con nuestro (personal de) Manejo de Emergencias que le lleve los trucks de agua a las personas, llenándole las cisternas, los galones de agua que tenga. Y adicional a eso Acueducto nos tiene que también enviar los camiones de agua por esa problemática, que literalmente, de siete días, entre cuatro a cinco días tenemos ese problema en esos barrios.

Con lo del alumbrado, hemos hecho cartas, hemos hablado con la ayudante de ellos en Mayagüez, pero no vienen. Como municipio le dijimos que estábamos dispuestos a que nos pagaran a nosotros para hacer el alumbrado, pero tampoco nada.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Tenemos varios. Vamos a inaugurar próximamente unas canchas de tenis que las remodelamos. Y tenemos dos proyectos nuevos que salen de nuestra administración: unas canchas de pickleball; y una pista de caminar con seis estaciones de ejercicios en el medio, en el barrio Aibonito Guerrero, en el Complejo Carmela Pérez. Y hay otros proyectos que vamos a estar inaugurando próximamente.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

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La cancha de tenis ya está. Se está esperando que llegue lo que va en la verja para proteger del viento. Tan pronto llegue, estaremos inaugurando esas facilidades. La cancha de pickleball, ya se tiró a subasta, y el día 8 de julio los seis contratistas que vinieron entregan el sobre para ver a quién se le va a adjudicar, que esperamos ya para agosto comenzar ese proyecto. Y de la misma forma, para agosto esperamos comenzar el proyecto de la pista de caminar.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Apenas llevamos año y medio y nuestro logro principal ha sido sacar todos los proyectos estancados, que llevaban cuatro, cinco años. Nos hemos convertido en el primer alcalde novato que ha tirado más de cuatro primeras piedras, y que están pronto a inaugurar esos proyectos. Ya pronto llega el Coliseo Luis Aymat (Cardona), que ya se está trabajando. Eso fue un proyecto que estaba detenido. Y además hemos tirado más de $3 millones en asfalto.