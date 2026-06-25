El alcalde de Yabucoa, Rafael “Rafy” Surillo Ruiz conversó con Primera Hora sobre los desafíos que enfrenta el municipio, y qué está haciendo para superarlos.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta su municipio?

La cuestión económica, con la reducción dramática que hemos experimentado en los ingresos a consecuencia de la eliminación de los fondos de equiparación. Ahora mismo vamos a confeccionar el presupuesto para el próximo año fiscal y ya tenemos una deficiencia de alrededor de $2 millones, porque en el pasado presupuesto todavía teníamos unas asignaciones que nos hicieron luego del huracán Fiona, pero ese fondo se acaba este año. Y es un reto grande de cómo nosotros podemos aumentar los ingresos, reducir los gastos, y mantener los servicios.

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¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Tenemos la expectativa de aumentar los ingresos con los proyectos de construcción que todavía nos quedan, que tenemos alrededor de $200 millones que están obligados y que vamos a la fase de construcción, y eso pues nos va a generar algunas inyecciones en términos de arbitrios. También, un área que estamos explorando para trabajarla, es el manejo de los estorbos públicos, que podamos de alguna manera tener ahí unos ingresos. Estamos siendo agresivos también a través del CRIM para ver aquellas viviendas que están exoneradas y que están siendo utilizadas como alquiler a corto plazo, que eso ha proliferado en nuestro pueblo, pues también ahí buscando ver cómo podemos aumentar los ingresos. Y ya tenemos un nuevo administrador en el parador que tenemos en Yabucoa, y unos comercios que están llegando también, supermercados, restaurantes de comida rápida. Y ahí tenemos nuestra fe puesta, en que eso nos habrá de generar algunos ingresos que por lo menos van a compensar un poco la pérdida que tenemos por otro lado.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

En términos de infraestructura, el Parque Félix Millán, que es un proyecto de más de $32 millones, y el hospital municipal (Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT). En proyectos sociales, pues lo que tienen que ver con la cuestión de nuestros envejecientes, nuestros viejitos, poderlos atender, y poder tener el programa de amas de llaves.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

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El parque (de béisbol) está como a un 80%. El CDT está como a un 85%, un poquito más adelantado. Y ya el mero hecho de la construcción del parque pues hay un desarrollo económico; negocios que estuvieron cerrados mucho tiempo, pues están abriendo; gente está buscando establecer negocios en la periferia del parque, porque sabe que va a ser bien visitado.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

La estabilidad de las finanzas en el municipio. Nosotros heredamos un municipio en un estado de bancarrota, sin crédito en ningún sitio, con un déficit de $8.5 millones. Hoy el déficit certificado está en menos de $1 millón. Hemos levantado el crédito. Y creo que es bien importante también que hayamos podido mantener los servicios esenciales de una manera excelente. Con todas las reducciones que hemos tenido en los ingresos, que podamos haber provocado una estabilidad económica en el municipio, yo creo que es un logro que hay que resaltarlo porque es el producto de una sana y buena administración.