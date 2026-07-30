El alcalde de Caguas, William E. Miranda Torres, celebró los esfuerzos del municipio para fortalecer su desarrollo económico, y con ello contar con los ingresos para poder mantener los servicios a su gente.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

El tema de infraestructura, principalmente las carreteras, y muchas de ellas estatales. Eso es lo que aún nos sigue por ahí ocupando mucho tiempo.

Hablamos también del tema de la electricidad, que eso nos toca a nosotros, pero la ciudadanía acude a los alcaldes para que le ayuden con sus problemas de fluctuaciones de voltaje o alumbrado. Y ahora le suman el problema del agua también.

PUBLICIDAD

¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Hemos ya invertido cerca de $10 millones para rehabilitar carreteras en toda la ciudad, y eso no excluye que atendamos algunas que no son mías, algunas cositas que yo pueda atender que son estatales. Hemos tenido reuniones con el secretario de (el Departamento de) Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y nos hemos hecho disponibles para acuerdos donde, si ellos me dan los fondos, pues yo atiendo esas situaciones. Y se ha probado que con convenios podemos ser más ágiles que ellos. Y recién nos aprobaron un préstamo de $8 millones para seguir atendiendo esa infraestructura, carreteras.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Todo el mundo me sigue insistiendo en la cancha nueva (de baloncesto), así que ese es el proyecto que estamos dándole duro, el coliseo que va a llevar el nombre de Héctor Gregorio “Tato” Dávila Solá, quien fue el que propulsó el deporte del baloncesto aquí en la ciudad.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

Ahora mismo está en proceso de subasta. La subasta debe cerrar ahora a principios de agosto. Y esperaríamos que esté ya como para septiembre comenzando la construcción. Ya allí todo está listo. Se hicieron las demoliciones correspondientes. O sea, el terreno está listo para cuando se adjudique el que se lleve la subasta pueda comenzar con rapidez. La expectativa es que (la construcción) tome dos años. Estaríamos ahí más o menos como para finales del 2028. Es un coliseo multiuso que va a acomodar cerca de 6,500 personas.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

El tema económico siempre es uno muy importante, porque si no logras los recaudos que necesitas para dar los servicios, pues estás liquidado. Así que yo pienso que, sin dudas, el tema de continuar fortaleciendo el desarrollo económico de la ciudad ha sido uno de los principales. Hay una secretaria de desarrollo económico, con un personal muy profesional y dedicado, que eso permite que las personas que interesen establecerse en la ciudad puedan tener un trámite con los menos tropiezos posibles. Los permisos siempre son un issue, pero en Caguas la experiencia, y según lo relatan los mismos empresarios que se han establecido aquí, pues es muy distinta al resto del país. Y eso pues ha permitido que muchas compañías vean a Caguas como una opción, se establezcan aquí, y eso pues me genera a mí los ingresos para dar los servicios. Hemos hecho el esfuerzo para seguir fortaleciendo el desarrollo económico, de manera que tengamos lo que hace falta para subsistir con los retos que tiene el país.